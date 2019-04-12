12 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

"Декоммунизатор" Вятрович анонсировал новый праздник на Украине

Глава украинского института нацпамяти Владимир Вятрович анонсировал введение в календарь праздников страны "дня свободы совести и вероисповедания". По его словам, представители Всеукраинского совета религиозных организаций предложили ввести отдельный день памяти тех, кто стал "жертвами по религиозному признаку", и власти это поддерживают.
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Дата пока не определена, отметил Вятрович.

Примечательно, что новый праздник на Украине снова будет связан с памятью жертв. При этом особенно циничным введение дня свободы совести и вероисповедания выглядит на фоне преследования канонической УПЦ.

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"Декоммунизатор" Вятрович анонсировал новый праздник на Украине

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Теги: Украина, Владимир Вятрович, свобода совести



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