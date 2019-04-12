В Перми возросло число школьников с диагнозом острая кишечная инфекция

В Перми возросло число детей, с признаками острой кишечной инфекции. По последним данным краевого Роспотребнадзора, зарегистрировано 25 случаев заболеваний с предварительным диагнозом: "острая кишечная инфекция неустановленной этиологии", передает корреспондент Накануне.RU.

По данным за 11 апреля, в инфекционном стационаре Перми остаются четыре ребенка. Их состояние оценивается как "легкой степени тяжести". За контактными детьми организовано медицинское наблюдение по месту жительства.

Во время санитарно-эпидемиологического расследования на пищеблоке образовательной организации, услугу питания в которой предоставляла индивидуальный предприниматель Елена Собянина, выявлены нарушения санитарного законодательства. Управлением составлен протокол о временном запрете деятельности, материалы дела направлены в суд.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Напомним, 10 апреля на занятия из-за плохого самочувствия не пришли 137 учеников. Администрация города изначально сообщала о госпитализации пяти человек. Вчера школа была закрыта на дезинфекцию.