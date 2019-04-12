"Будет в семь раз больше новых и здоровых". Мэрия Екатеринбурга намерена благоустроить и облагородить Зелёную рощу

В Екатеринбурге решили заняться благоустройством парка "Зелёная роща". При этом придется вырубить более 200 старых и больных деревьев. Также избавятся и от тех, которые растут на пути будущих дорожек. Зато будут посажены новые зеленые насаждения.

Урбанист Владимир Злоказов резко критикует проект благоустройства, так как уверен, что бОльшая часть деревьев здорова. В администрации города заверили Накануне.RU, что вырубка необходима, а парк не только не потеряет своих зеленых насаждений, а станет лучше, здоровее и красивее.

"При прокладке дорожек старались минимизировать количество деревьев, которые надо убрать. Мы старалась вырубать возрастные, больные или те деревья, которые могут быть опасны. В замен будет высажено в семь раз больше здоровых деревьев!", - сообщили в муниципалитете.

Всего планируется высадить более 1,6 тыс. новых видов деревьев и 3,9 тыс. новых кустарников. Добавим, что на высадку новых деревьев, кустарников и обустройство спортивных площадок выделят 161 млн руб.

Но урбанист настаивает на своем. Видимо, Владимир Злоказов хочет просто отменить закупки на благоустройство до 22 апреля, а также добиться разработки нового проекта, который, как он считает будет учитывать интересы пользователей. Уралец даже публикует фотографии тех деревьев, которые "по мнению проектировщиков и администрации, не заслуживают того, чтобы продолжать радовать посетителей Зеленой рощи". А по его мнению - хороши и обязательны к сохранению.

Правда, фотоиллюстрации, которые приводит урбанист, сами по себе рождают сомнения в правоте активиста. По крайней мере, часть деревьев действительно выглядят не очень хорошо и не кажутся здоровыми. Но урбанист настаивает на всем, при этом соглашаясь, что принципиально благоустройство действительно обоснованно: " Конечно, в роще есть и больные, и погибшие деревья, однако, под топор пойдут и здоровые! Всего я насчитал 47 хвойных деревьев (преимущественно сосен), которые пойдут под вырубку. Из них погибшими можно считать 3-4 дерева! Вот эти деревья (а также некоторые лиственные, которые тоже пойдут под топор)", - пишет уралец.

В мэрии с пониманием относятся к тревогам городских активистов, но просят общественников не переживать. "Общественникам и урбанистам переживать не стоит, ведь парк станет лучшее и красивее. Понятно, что люди переживают, думают, что благоустройство идёт не так, но стоит открыть документацию и всё увидеть. Надо обращать внимание не только на красные крестики, но и на кружочки - это новые деревья", - отмечают в администрации города.



Схема благоустройства парка "Зелёная роща"