12 Апреля 2019
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Общество Тюменская область

Тюменские депутаты не продлили полномочия судье: "С такой характеристикой даже в тюрьму не берут"

Тюменская областная дума впервые не утвердила в должности мирового судью, чьи документы поступили на рассмотрение парламентский комитет, передает корреспондент Накануне.RU. Как пояснил спикер профильного комитета Фуат Сайфитдинов, мировая судья Т. после истечения первого трехлетнего срока полномочий на одном из участков города Тюмени не получила одобрения депутатов: 3 "против" и 4 народных избранника "воздержались".

По словам источников в думе, "депутаты впервые увидели подобную характеристику".

"Никто не понял, что произошло. На комитет председатель суда характеристику написал такую, с которой даже в тюрьму тяжело сесть", - посетовал наш собеседник.
Отметим, что в самой характеристике (имеется в распоряжении редакции) содержатся сведения о нарушениях правил дорожного движения судьей, а также родственниками кандидата. Кроме этого приложен большой перечень дел, в которых были допущены процессуальные нарушения, например, "ночные перерывы" при удалении в совещательную комнату. Кроме этого в документе утверждается, что судья неоднократно нарушала УПК, что "свидетельствует о неглубоком знании норм уголовного делопроизводства". Всего характеристика содержит три десятка пунктов претензий и нарушений.

В итоге депутаты для соблюдения процедуры все же поставили вопрос о продлении полномочий судьи на 10 лет, но решение было отрицательным: 28 депутатов проголосовали "против", 12 "воздержались" и всего 4 избранника поддержали уже экс-судью.

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Тюменские депутаты не продлили полномочия судье: "С такой характеристикой даже в тюрьму не берут"

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Теги: мировой судья, отрицательная характеристика, продление полномочий



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