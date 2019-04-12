Уральский космонавт Сергей Прокопьев поддержал создание в Екатеринбурге специализированного музея

12 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Наука и техника Свердловская область

Уральский космонавт Сергей Прокопьев поддержал создание в Екатеринбурге специализированного музея

В Екатеринбурге состоялась встреча с космонавтом Сергеем Прокопьевым, вернувшимся на Землю из полугодового космического полета.
Читайте также:

Мероприятие прошло в городском планетарии, обсуждалась идея создания в столице Урала музея космонавтики. Было отмечено, что на космос работали и работают многие предприятия города и Свердловской области, а среди космонавтов - немало жителей или уроженцев региона.

Сергей Прокопьев заявил о готовности предоставить свои личные вещи для будущего музея - например, перчатки, шлемофоны и многое другое. Он отметил, что проект создания полноценного музея космонавтики в Екатеринбурге еще впереди - сперва нужно подобрать здание для размещения экспонатов, пишет Infox.ru.

Как сообщало Накануне.RU, ранее уральский космонавт записал видео с МКС, где ответил на интересные вопросы своих подписчиков.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уральский космонавт Сергей Прокопьев поддержал создание в Екатеринбурге специализированного музея

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Прокопьев, космонавт, музей, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 539

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети