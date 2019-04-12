Уральский космонавт Сергей Прокопьев поддержал создание в Екатеринбурге специализированного музея

В Екатеринбурге состоялась встреча с космонавтом Сергеем Прокопьевым, вернувшимся на Землю из полугодового космического полета.

Мероприятие прошло в городском планетарии, обсуждалась идея создания в столице Урала музея космонавтики. Было отмечено, что на космос работали и работают многие предприятия города и Свердловской области, а среди космонавтов - немало жителей или уроженцев региона.

Сергей Прокопьев заявил о готовности предоставить свои личные вещи для будущего музея - например, перчатки, шлемофоны и многое другое. Он отметил, что проект создания полноценного музея космонавтики в Екатеринбурге еще впереди - сперва нужно подобрать здание для размещения экспонатов, пишет Infox.ru.

Как сообщало Накануне.RU, ранее уральский космонавт записал видео с МКС, где ответил на интересные вопросы своих подписчиков.