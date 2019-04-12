12 Апреля 2019
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Политика Сибирский ФО

Адвокат Астахов или депутат Журавлев? Партия "Родина" ищет соперника Локтю на выборах мэра в Новосибирске

В партия "Родина" собирается принять активное участие в выборах мэра Новосибирска, которые пройдут в сентябре 2019 года.

Как стало известно Накануне.RU, рассматривается несколько возможных кандидатов для выдвижения. Источник, знакомый с ситуацией внутри партии, рассказал корреспонденту, что чаще всего звучит имя депутата Госдумы Алексей Журавлев. Также в качестве возможного кандидата от "Родины" на выборах называют бывшего уполномоченного по правам ребенка, адвоката Павла Астахова.

Ранее о том, что от партии на выборы может пойти Алексей Журавлёв, уже писал в своем телеграм-канале новосибирский общественник и журналист Константин Антонов.

Действующий мэр города, коммунист Анатолий Локоть заявил о том, что собирается идти на второй срок. Губернатор региона "единоросс" Андрей Травников пообещал, что поддержит его. О своих мэрских амбициях говорил и активист фонда Навального Сергей Бойко, "гей-активист" Булат Барантаев, а также предприниматель Сергей Проничев.

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Адвокат Астахов или депутат Журавлев? Партия "Родина" ищет соперника Локтю на выборах мэра в Новосибирске

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Теги: Выборы мэра Новосибирска, Журавлев, Астахов, Родина, Локоть, КПРФ, Травников



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