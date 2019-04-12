Спартаковец Гулиев извинился перед клубом и болельщиками за то, что сломал нос слишком медленному пешеходу

Футболист московского "Спартака" Аяз Гулиев принес извинения за неспортивное поведение - напомним, полузащитник избил пешехода, слишком медленно переходившего проезжую часть на зеленый свет.

"Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков "красно-белых", перед которыми мне сейчас очень стыдно... Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!" - приводит пресс-служба клуба слова провинившегося спортсмена.

Добавим, что аккаунт спортсмена в Instagram стал не доступен после того, как инцидент получил огласку.

Напомним, 10 апреля пешеход, двигавшийся слишком медленно, помешал проехать Мерседесу Гулиева. Спортсмен вышел из машины и ударил прохожего, потом отошел, вернулся и стал жестоко его избивать. Пешеход, оказавшийся гражданином США, примирился с нападавшим в отделении полиции и забрал заявление.

По данным канала Baza, за машиной футболиста числится штрафов на 96 тысяч рублей.

Гулиев вернулся к красно-белым после аренды в "Анжи" в 2017-2018 и в "Ростов" в 2018. В январе 2019 года стало известно о первом трансфере "Спартака" - Гулиев вернулся в родной клуб. Писали, что контракт составит 1,2 миллиона евро в год, около 6 млн руб. в месяц по сравнению с 1,5 млн в "Ростове".

Команда уже пообещала наказать футболиста строгими дисциплинарными мерами, однако не указала, какими именно.

"Стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. Однако, изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК "Спартак-Москва" приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции. Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым.", - сообщается в пресс-релизе клуба.

Гулиев родился 27 ноября 1996 года в Москве. С раннего детства хавбек занимался в спартаковской школе, закончил Академию клуба, выступал за дубль и "Спартак-2", в составе которого стал победителем первенства ПФЛ. С 2015 года центральный полузащитник привлекался в молодежную сборную России. В начале 2017 года Гулиев перешел на правах аренды из "Спартака" в "Анжи" и дебютировал в составе махачкалинцев в Премьер-Лиге, а летом прошлого года хавбек подписал контракт с "Ростовом".