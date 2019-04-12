«ФосАгро-Регион» строит в Воронежской области центр дистрибуции, в АПК региона инвестируют более 115 млн рублей

Накануне в Воронеже губернатор региона Александр Гусев обсудил с генеральным директором ООО «ФосАгро-Регион» Андреем Вовком перспективы развития «ФосАгро-Регион» в Воронежской области, в частности, обеспечение аграрного сектора минеральными удобрениями и возможные совместные проекты с областным АПК, передает корреспондент Накануне.RU. В обсуждении также участвовали заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов и руководитель регионального подразделения «ФосАгро-Регион» в Воронеже Алексей Шмелев.

Сеть «ФосАгро-Регион» работает напрямую с аграриями Воронежской области с 2014 года. За последние три года компания увеличила объем поставок минеральных удобрений сельхозпредприятиям региона более чем в 2,5 раза – почти до 150 тыс. тонн, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Губернатор Александр Гусев на встрече в частности сказал:"Мы понимаем, что компания большая, задач много. Потребитель мы для вас тоже немаленький. Взаимный интерес во взаимодействии у нас точно должен присутствовать, и ваш интерес мы готовы поддерживать. Я знаю, что у вас есть предложения, как развиваться на территории области. Сразу хочу сказать, что мы готовы предоставлять условия, которых, может быть, в других регионах вам не предложат. Поэтому можете смело рассчитывать на всемерную нашу поддержку".

Андрей Вовк отметил, что «ФосАгро-Регион», которая является крупнейшей российской сетью дистрибуции минеральных удобрений и входит в Группу «ФосАгро», завершила приобретение актива в Воронежской области для создания на его основе первого собственного центра дистрибуции в регионе. Новый центр дистрибуции будет запущен в Бобровском районе. Расположенный вблизи города Боброва центр сможет обеспечить прямые поставки современных минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителям с общей посевной площадью около 700 тыс. га.Инвестиции в его развитие в ближайшие 5 лет со стороны холдинга составят более 115 млн рублей. По словам Андрея Вовка, запуск собственного логистического комплекса в самом сердце Воронежской области – это событие, которое стало возможным благодаря поддержке АПК со стороны регионального правительства. Андрей Вовк также просил губернатора рассмотреть вопрос о расширении площади актива.

Гендиректор ООО "ФосАгро-Регион" особо подчеркнул, что Воронежская области является одним из самых перспективных аграрных регионов в России и открытием одного логистического центра компания не ограничится.

На сегодняшний день «ФосАгро-Регион» обладает самой широкой по региональному охвату и количеству пунктов присутствия сетью дистрибуции минеральных удобрений, к услугам которой обращаются аграрии из удаленных и труднодоступных районов России. В 2018 году «ФосАгро-Регион» увеличила общий объем поставок минеральных удобрений на российский рынок на 7% – до 2,93 млн тонн.