Мыши начали бегать кругами после недели на МКС

На Международную космическую станцию (МКС) были доставлены два десятка лабораторных мышей для эксперимента. Как отмечают СМИ, некоторые мыши провели в космосе до 37 дней.

Дело в том, что ученые хотели понаблюдать за животным организмом, как он реагирует на длительное пребывание в невесомости. Экспериментальная установка была доставлена в 2014 году ракетой "SpaceX".

В материале "Scientific Reports" сказано, что поначалу грызуны вели себя так же, как и другие мыши на Земле. В их поведении не было ничего отличительного – они ели, спали, умывались, изучали пространство, выходили на контакт друг с другом. Однако через 7-10 дней мыши стали бегать кругами по клетке, цепляясь за стенки, пишет Федералпресс.

В статье сказано, что такое поведение было обнаружено только у молодых особей. Ученые настаивают на том, что мыши стали бегать по клетке от невыносимости более находиться в невесомости. Отмечается, что у грызунов мог возникнуть стресс.