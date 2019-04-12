12 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

Екатеринбург и еще пять городов Свердловской области накроет смог

В Свердловской области на несколько дней объявлены неблагоприятные метеорологические условия. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

По данным синоптиков, до вечера 13 апреля по югу области (Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский, Ревда, Сухой Лог и Верхняя Пышма) ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

В связи с этим объявляются НМУ первой степени опасности. Как уточнили в гидрометцентре, предупреждение будет отменено с 20 часов 13 апреля.

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Екатеринбург и еще пять городов Свердловской области накроет смог

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Теги: смог, Екатеринбург, города



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