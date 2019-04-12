"Спартак" пообещал строго наказать футболиста, избившего прохожего

Московский футбольный клуб "Спартак" пообещал наказать полузащитника Аяза Гулиева, который напал на пешехода в столице - мужчина помешал Мерседесу спортсмена проехать на запрещающий сигнал светофора.

"Стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. Однако, изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК "Спартак-Москва" приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции. Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым.", - сообщается в пресс-релизе клуба.

Какие именно меры будут приняты, не уточняется.

Гулиев, напомним, вернулся к красно-белым после аренды в "Анжи" в 2017-2018 и в "Ростов" в 2018. В январе 2019 года стало известно о первом трансфере "Спартака" - Гулиев вернулся в родной клуб. Писали, что контракт составит 1,2 миллиона евро в год, около 6 млн руб. в месяц по сравнению с 1,5 млн в "Ростове".

Неспортивное поведение футболист показал 10 апреля. Baza сообщает, что пешеход, двигавшийся слишком медленно, помешал проехать автомобилю Гулиева. Спортсмен вышел из машины и ударил его, потом отошел, вернулся и стал жестоко избивать. Пешеход, оказавшийся гражданином США, примирился с нападавшим в отделении полиции и забрал заявление. По данным канала, за машиной футболиста числится штрафов на 96 тысяч рублей (примерно треть жалования спортсмена за рабочий день).