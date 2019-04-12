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Общество За рубежом

Эмбер Херд в подробностях описала, как ее избивал Джонни Депп

Актриса Эмбер Херд (32) уже не раз рассказывала, что, якобы, ее бывший муж Джонни Депп (55) учинял домашнее насилие, бил ее и угрожал в бытность супругом. Делал он это под действием алкоголя и наркотиков (с ее слов).

Месяц назад Депп начал новую тяжбу с Эмбер: обвиняет ее в клевете и требует заплатить %50 млн. В прессе появлялась информация о том, что это Херд избивала мужа – в суд Джонни предоставил почти сотню видеофайлов, на которых, якобы, запечатлены эти сцены. У Эмбер пока из доказательств фотографии ее синяков и собственные свидетельства.

И вот в СМИ попали судебные документы с подробными показаниями Эмбер. В них она описывает акты насилия, постоянно называет Джонни "монстром".

Эмбер рассказывает, как в декабре 2015 года Депп, якобы, напился и принял наркотики в их лос-анджелесской квартите, потом схватил ее за волосы и горло, ударил по лицу и кричал: "Я тебя убью, слышишь?!". Затем потащил ее на кровать, бил по голове, разбив при этом саму кровать. "Некоторое время я не могла ни кричать, ни даже дышать. Я беспокоилась, что Джонни был в состоянии измененного создания и мог не понимать, что избил меня, он мог убить меня", - говорит Херд.

Херд и Депп начали встречаться в 2012 году, а уже год спустя, как свидетельствует Эмбер, актер начал злоупотреблять наркотиками и алкоголем. "Джонни часто не помнил, что делал во время приступа, под воздействием алкоголя и наркотиков. Поскольку я любила Джонни, я верила его многочисленным обещаниям, что он станет лучше. Я была не права", - цитируют американские СМИ актрису. Она описывает несколько подобных эпизодов.

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Эмбер Херд в подробностях описала, как ее избивал Джонни Депп

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Теги: эмбер херд, джонни депп, суд, домашнее насилие, развод



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