12 Апреля 2019
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Общество В России

Правительство внесло в Госдуму проект о продлении амнистии капитала

Правительство внесло в Госдуму пакет законов о продлении амнистии капиталов. Увеличивается срок для возврата капиталов в специальных административных районах, налоговые преференции получают резиденты России, контролирующие КИК, передает корреспондент Накануне.RU.
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Срок добровольного декларирования гражданами активов и счетов в банках с условием репатриации ими средств и смены юрисдикции на территории Калининградской области и Приморского края продлевается с 1 мая 2019 г. до 29 февраля 2020 г. - фактически кабмин объявил новую "амнистию" для этих территорий.

Доходы в виде прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), которые учитываются при определении налоговой базы в 2019 г., предложено освободить от НДФЛ. Также поправки распространяют гарантии освобождения от административной и уголовной ответственности за налоговые нарушения на тех, кто подал декларации в рамках третьей волны амнистии.

Как сообщало Накануне.RU, продлить амнистию капитала на год предложил президент России Владимир Путин. Процесс легализации запущен с 2015 г. В процессе принятия поправок об очередном продлении добровольного декларирования активов депутаты Госдумы заявили, что мера носит классовый характер.

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Правительство внесло в Госдуму проект о продлении амнистии капитала

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Теги: амнистия капитала, Госдума, Правительство



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Ранее 11.03.2019 20:14 Мск Минфин РФ внёс в кабмин законопроект о продлении амнистии капитала

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