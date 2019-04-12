Правительство внесло в Госдуму проект о продлении амнистии капитала

Правительство внесло в Госдуму пакет законов о продлении амнистии капиталов. Увеличивается срок для возврата капиталов в специальных административных районах, налоговые преференции получают резиденты России, контролирующие КИК, передает корреспондент Накануне.RU.

Срок добровольного декларирования гражданами активов и счетов в банках с условием репатриации ими средств и смены юрисдикции на территории Калининградской области и Приморского края продлевается с 1 мая 2019 г. до 29 февраля 2020 г. - фактически кабмин объявил новую "амнистию" для этих территорий.

Доходы в виде прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), которые учитываются при определении налоговой базы в 2019 г., предложено освободить от НДФЛ. Также поправки распространяют гарантии освобождения от административной и уголовной ответственности за налоговые нарушения на тех, кто подал декларации в рамках третьей волны амнистии.

Как сообщало Накануне.RU, продлить амнистию капитала на год предложил президент России Владимир Путин. Процесс легализации запущен с 2015 г. В процессе принятия поправок об очередном продлении добровольного декларирования активов депутаты Госдумы заявили, что мера носит классовый характер.