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Общество Челябинская область

На стройплощадку челябинского микрорайона Чурилово Lake City направят комиссию стройнадзора

На следующей неделе на стройплощадку микрорайона Чурилово Lake City выйдет комиссия стройнадзора, чтоб зафиксировать претензии людей по качеству выполненных работ. Об этом стало известно по итогам встречи дольщиков "Речелстроя" с представителями минстроя, прокуратуры и СК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Напомним, утром 3 апреля к областному правительству пришло порядка 100 дольщиков компании "Речелстрой". По их словам, строительство домов не ведётся, а компенсационный участок новому застройщику так и не предоставили. Дольщики передали свои обращения врио губернатора, в которых просят Алексея Текслера взять ситуацию на контроль.

речелстрой, митинг(2019)|Фото: Накануне.RU

На встречу 11 апреля пришло более 150 дольщиков, а также застройщик Андрей Пязок. Участникам рассказали о текущей деятельности ООО "Речелстрой" и планах по возведению домов. В апреле новый застройщик – компания "Западный луч, представит в правительство Челябинской области расчеты убытков, которые она понесла при достраивании домов, и будет рассмотрена рабочая модель их компенсации.

Напомним, в ноябре 2017 г. дольщикам "Речелстроя" позвонил президент России Владимир Путин. Глава государства поручил губернатору Борису Дубровскому провести встречу с дольщиками, по итогам которой стало известно, что достраивать дома будет компания "Западный луч".

Через месяц после звонка президента был задержан депутат челябинской гордумы, учредитель строительной компании "Речелстрой" Андрей Пязок. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, Пязок и бывший гендиректор строительной компании Сергей Вигельман в течение 2016-2017 гг. направили более 163 млн руб. средств дольщиков на цели, не связанные со строительством жилых домов. Потерпевшими по делу признаны более 1 тыс. 360 граждан. В июне 2018 г. Пязока отпустили под залог в 4 млн руб.

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На стройплощадку челябинского микрорайона Чурилово Lake City направят комиссию стройнадзора

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Теги: дольщики, Речелстрой, Чурилово, стройка, Андрей Пязок,



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