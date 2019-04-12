Тюменская дума лишила Чемезова депутатских полномочий. Сам он странно попрощался

Олег Чемезов официально лишен депутатского мандата решением Тюменской областной думы. Как передает корреспондент Накануне.RU, формальность по исключению из рядов регионального парламента была проведена во время очередного заседания.

Напомним, что ранее Чемезов перешел на работу в соседний регион и получил пост заместителя губернатора Свердловской области. Таким образом в тюменской думе образовалось вакантное место. Учитывая, что Чемезов избрался по Калининскому одномандатному округу города Тюмени, то предположительно в сентябре состоятся довыборы.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил Чемезова за работу в регионе и пожелал успехов на новом месте. "Мы отдаем лучших людей на усиление других регионов", - добавил Моор.

Сам Чемезов, выступая с прощальной речью с трибуны, извинился перед избирателями, так как "не успел выполнить все обещания". "Тюмень занимает существенную часть моего сердца и ее от туда никак не вытащить", - подчеркнул он.