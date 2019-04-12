РФС утвердил создание Юношеской футбольной лиги

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков объявил о создании Юношеской футбольной лиги для игроков не старше 17 лет. Данное решение было принято накануне на заседании исполкома РФС.

Дюков отметил, что молодым футболистам важно получать опыт и практику.

"Для 16-17-летних ребят нужны турниры кругового формата, где они могут получать соревновательный опыт. В молодежном первенстве формат размыт: там участвуют и молодые 16-летние команды, и игроки основных команд, которым дают отдохнуть. Такой формат недостаточно полезен, чтобы ребята прогрессировали - далеко не все получают игровую практику", - цитирует МатчТВ слова президента РФС.

На исполкоме было принято решение создать юношескую футбольную лигу до 17 лет, которая будет проводиться по круговому принципу. В нее войдут 12 команд с наивысшим рейтингом среди школ и академий. Уточняется, что это команды клубов Премьер-лиги и команды, которые не представлены в ФНЛ и ПФЛ.

Помимо этого, было принято положение об аттестации футбольных школ.

"Мы говорим, что нужно строить пирамиду детского футбола, но ее нет, - говорит Дюков. - Школы существуют по своим методикам, со своими тренерами, и очень часто они остаются вне зоны селекции и мониторинга академий и профессиональных клубов. Пирамида не может существовать без этих связующих элементов. Важно, чтобы ни один молодой футболист не остался без внимания".

По его словам, данным вопросом займутся региональные центры подготовки футболистов.