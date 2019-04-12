РФС утвердил создание Юношеской футбольной лиги

12 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт В России

РФС утвердил создание Юношеской футбольной лиги

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков объявил о создании Юношеской футбольной лиги для игроков не старше 17 лет. Данное решение было принято накануне на заседании исполкома РФС.

Дюков отметил, что молодым футболистам важно получать опыт и практику.

"Для 16-17-летних ребят нужны турниры кругового формата, где они могут получать соревновательный опыт. В молодежном первенстве формат размыт: там участвуют и молодые 16-летние команды, и игроки основных команд, которым дают отдохнуть. Такой формат недостаточно полезен, чтобы ребята прогрессировали - далеко не все получают игровую практику", - цитирует МатчТВ слова президента РФС.

На исполкоме было принято решение создать юношескую футбольную лигу до 17 лет, которая будет проводиться по круговому принципу. В нее войдут 12 команд с наивысшим рейтингом среди школ и академий. Уточняется, что это команды клубов Премьер-лиги и команды, которые не представлены в ФНЛ и ПФЛ.

Помимо этого, было принято положение об аттестации футбольных школ.

"Мы говорим, что нужно строить пирамиду детского футбола, но ее нет, - говорит Дюков. - Школы существуют по своим методикам, со своими тренерами, и очень часто они остаются вне зоны селекции и мониторинга академий и профессиональных клубов. Пирамида не может существовать без этих связующих элементов. Важно, чтобы ни один молодой футболист не остался без внимания".

По его словам, данным вопросом займутся региональные центры подготовки футболистов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

РФС утвердил создание Юношеской футбольной лиги

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: РФС, футбол, Юношеская футбольная лига, турнир



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 538

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети