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Происшествия Тюменская область Уральский ФО

Тоболяк украл у своего работодателя девять тысяч литров топлива

В Тобольске полицейские возбудили уголовное дело из-за кражи более девяти тысяч литров топлива, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России по Тюменской области.

Как сообщили в полиции, в начале марта в правоохранительные органы поступило заявление о хищении топлива от представителя одной из компаний. По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного компании, превысила 400 тыс. руб. Полицейские установили, что к краже может быть причастен местный житель 1982 года рождения. Его доставили в отдел полиции, где он пояснил, что на работе ему вовремя не платили зарплату, и поэтому он решил поживиться на имуществе организации. Три дня мужчина заправлялся топливной картой, принадлежащей компании. Затем продавал топливо в два раза меньше закупочной цены. Всего мужчина выручил более 200 тыс. руб.

Свою вину он признал. Уголовное дело возбуждено по статье "кража, совершенная в крупном размере". Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы до шести лет.

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Тоболяк украл у своего работодателя девять тысяч литров топлива

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Теги: топливо, зарплата, уголовное дело



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