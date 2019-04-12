Тоболяк украл у своего работодателя девять тысяч литров топлива

В Тобольске полицейские возбудили уголовное дело из-за кражи более девяти тысяч литров топлива, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России по Тюменской области.

Как сообщили в полиции, в начале марта в правоохранительные органы поступило заявление о хищении топлива от представителя одной из компаний. По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного компании, превысила 400 тыс. руб. Полицейские установили, что к краже может быть причастен местный житель 1982 года рождения. Его доставили в отдел полиции, где он пояснил, что на работе ему вовремя не платили зарплату, и поэтому он решил поживиться на имуществе организации. Три дня мужчина заправлялся топливной картой, принадлежащей компании. Затем продавал топливо в два раза меньше закупочной цены. Всего мужчина выручил более 200 тыс. руб.

Свою вину он признал. Уголовное дело возбуждено по статье "кража, совершенная в крупном размере". Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы до шести лет.