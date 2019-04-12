Принц Уильям намерен судиться со СМИ, написавшими о его изменах Кейт Миддлтон

Принц Уильям (36) намерен судиться со СМИ, написавшими об его изменах с подругой Кейт Миддлтон. Так, адвокаты лондонской юридической фирмы Harbottle and Lewis, которая обычно представляет интересы британской королевской семьи, разослала в редакции предупреждения о возможности судебного иска в случае публикации слухов.

"Помимо того, что слухи о частной жизни наших клиентов являются ложью и наносят серьезный ущерб, их публикация также является нарушением статьи 8 Европейской конвенции о правах человека", - говорится в разосланном адвокатами письме.

Издание In Touch Weekly ранее написало, что Уильям изменял Кейт Миддлтон (37) во время ее третьей беременности. И не с кем-то, а с подругой герцогини – маркизой Роуз Хэнбери. Журнал со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Кейт тут же порвала отношения с Роуз и предъявила претензии мужу, но он уверил ее, что измены не было.

Многие СМИ, в том числе и иностранные, перепечатали эту историю. Некоторые удалили публикации, после угрозы исков.