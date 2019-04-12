Принц Уильям намерен судиться со СМИ, написавшими о его изменах Кейт Миддлтон

12 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество За рубежом

Принц Уильям намерен судиться со СМИ, написавшими о его изменах Кейт Миддлтон

Принц Уильям (36) намерен судиться со СМИ, написавшими об его изменах с подругой Кейт Миддлтон. Так, адвокаты лондонской юридической фирмы Harbottle and Lewis, которая обычно представляет интересы британской королевской семьи, разослала в редакции предупреждения о возможности судебного иска в случае публикации слухов.

"Помимо того, что слухи о частной жизни наших клиентов являются ложью и наносят серьезный ущерб, их публикация также является нарушением статьи 8 Европейской конвенции о правах человека", - говорится в разосланном адвокатами письме.

 

Издание In Touch Weekly ранее написало, что Уильям изменял Кейт Миддлтон (37) во время ее третьей беременности. И не с кем-то, а с подругой герцогини – маркизой Роуз Хэнбери. Журнал со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Кейт тут же порвала отношения с Роуз и предъявила претензии мужу, но он уверил ее, что измены не было.

Многие СМИ, в том числе и иностранные, перепечатали эту историю. Некоторые удалили публикации, после угрозы исков.

ÐšÐ°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑƒ ÐºÐµÐ¹Ñ‚ Ð¼Ð¸Ð´Ð´Ð»Ñ‚Ð¾Ð½

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Принц Уильям намерен судиться со СМИ, написавшими о его изменах Кейт Миддлтон

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: принц уильям, британская королевская семья, скандал, измена, кейт миддлтон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 538

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети