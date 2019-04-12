Алексей Текслер обсудил с сенатором Ириной Гехт вопросы экологии

Врио губернатора Алексей Текслер и сенатор Ирина Гехт обсудили вопрос улучшения экологической обстановки в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Алексей Текслер поддержал инициативу сенатора, направленную на разработку и реализацию некоторых региональных проектов в области природоохранной деятельности. Также рассматривался вопрос по созданию центра ядерной медицины и вхождению в соответствующую федеральную программу.