Гарантирующим поставщиком электроэнергии в Челябинской области будет "Фортум — Новая генерация"

Минэнерго признало ООО "Фортум — Новая генерация" победителем конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Челябинской области. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.

Это совместное предприятие ЭК "Восток" и "Фортума".

Статус гарантирующего поставщика будет присвоен с 1 июля. Компания будет обслуживать более чем 1,5 млн потребителей в регионе. Границами зоны деятельности гарантирующего поставщика является вся Челябинская область за исключением зоны действия ООО "Магнитогорская энергетическая компания".

"По условиям конкурса совместное предприятие обязуется выплатить 100% долгов "Челябэнергосбыта" перед поставщиками оптового рынка электроэнергии, сумма которых составляет 4,8 млрд руб.", - отметили в компании.

Напомним, в июне прошлого года ПАО "Челябэнергосбыт", накопивший многомиллионные долги, лишили статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности. В отношении компании прекращена поставка электрической энергии. "МРСК Урала" был присвоен статус гарантирующего поставщика до проведения конкурса по выбору нового ГП для Южного Урала, но не более чем на 12 месяцев.

В апреле Арбитражный суд области ввел процедуру наблюдения в ПАО "Челябэнергосбыт" из-за дебиторской задолженности перед электросетевой компанией, которая составляет порядка 3,5 млрд руб.