12 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

"Отделались предупреждением". Екатеринбургский магазин, который раздавал списанные продукты, не стали штрафовать

Свердловский Роспотребнадзор не стал штрафовать магазин, где раздавали списанные продукты. Как рассказал директор супермаркета Иван Зайченко, они отделались предупреждением и дисциплинарной беседой, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Второй раз жизнь сталкивает меня с Роспотребнадзором, и второй раз люди там показывают человечный подход. А вот наши законотворцы со своим законодательством такого человечного подхода не имеют. По закону, даже просроченный на 2 минуты хлеб, бизнес должен утилизировать, заплатив за это адские деньги, вместо того, чтобы отдать нуждающимся", - пишет директор "Жизньмарт"

Напомним, Зайченко организовал полку со списанными бесплатными продуктами. Однако региональный Роспотребнадзор это не оценил: по данным ведомства, бизнесмен нарушил законодательство, ведь реализовывать продукты с истекшим сроком годности запрещено. Также существует запрет на совместное хранение просроченных и свежих продуктов.

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"Отделались предупреждением". Екатеринбургский магазин, который раздавал списанные продукты, не стали штрафовать

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Теги: екатеринбург, супермаркет, штраф, нарушение, списанные продукты



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Ранее 21.03.2019 15:30 Мск Екатеринбургский магазин, который раздавал списанные продукты, предложил бесплатную воду
Ранее 20.03.2019 13:30 Мск "Охота заорать и заплакать": екатеринбургский магазин, бесплатно раздававший просроченную еду, ждет штраф
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