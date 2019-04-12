"Отделались предупреждением". Екатеринбургский магазин, который раздавал списанные продукты, не стали штрафовать

Свердловский Роспотребнадзор не стал штрафовать магазин, где раздавали списанные продукты. Как рассказал директор супермаркета Иван Зайченко, они отделались предупреждением и дисциплинарной беседой, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Второй раз жизнь сталкивает меня с Роспотребнадзором, и второй раз люди там показывают человечный подход. А вот наши законотворцы со своим законодательством такого человечного подхода не имеют. По закону, даже просроченный на 2 минуты хлеб, бизнес должен утилизировать, заплатив за это адские деньги, вместо того, чтобы отдать нуждающимся", - пишет директор "Жизньмарт"

Напомним, Зайченко организовал полку со списанными бесплатными продуктами. Однако региональный Роспотребнадзор это не оценил: по данным ведомства, бизнесмен нарушил законодательство, ведь реализовывать продукты с истекшим сроком годности запрещено. Также существует запрет на совместное хранение просроченных и свежих продуктов.