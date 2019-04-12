В Курганской области ужесточат контроль качества жилья для детей-сирот

Глава Курганской области Вадим Шумков потребовал от чиновников ужесточить контроль качества жилья для детей-сирот.

Он отметил, что не раз приходилось видеть, как жилье, которое построили через государственный или муниципальный заказ, не отвечает строительным нормам и правилам.

"Это недопустимо. Каждую квартиру, которую покупаете, проверяйте лично. Люди выросли без родителей, им надо помогать", - добавил глава региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья, Шумков также призвал привлечь подрядчиков к устранению недостатков.

Стоит отметить, что в 2019 году на покупку квартир для детей-сирот в регионе будет направлено более 679 млн руб.