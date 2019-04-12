Черышев отдавал, Гуэдеш забивал: "Валенсия" обыграла "Вильярреал" в Лиге Европы

Ответную игру 1/4 финала команды проведут 18 апреля на стадионе "Месталья" в Валенсии.

Матч закончился победой валенсийской команды со счетом 3:1 - в ее составе мячи забили Даниэль Васс, дубль на счету Гонсалу Гуэдеша, голевую передачу которому отдал Черышев. У "Вильярреала" отличился Санти Касорла, реализовавший пенальти.

Атакующий полузащитник сборной России Денис Черышев помог своему клубу "Валенсия" одолеть "Вильярреал". Встреча двух испанских команд прошла в рамках четвертьфинала Лиги Европы, передает корреспондент Накануне.RU .





