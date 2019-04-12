12 Апреля 2019
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Черышев отдавал, Гуэдеш забивал: "Валенсия" обыграла "Вильярреал" в Лиге Европы

Атакующий полузащитник сборной России Денис Черышев помог своему клубу "Валенсия" одолеть "Вильярреал". Встреча двух испанских команд прошла в рамках четвертьфинала Лиги Европы, передает корреспондент Накануне.RU.

Матч закончился победой валенсийской команды со счетом 3:1 - в ее составе мячи забили Даниэль Васс, дубль на счету Гонсалу Гуэдеша, голевую передачу которому отдал Черышев. У "Вильярреала" отличился Санти Касорла, реализовавший пенальти.

Ответную игру 1/4 финала команды проведут 18 апреля на стадионе "Месталья" в Валенсии.

Напомним, ранее состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

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Черышев отдавал, Гуэдеш забивал: "Валенсия" обыграла "Вильярреал" в Лиге Европы

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Теги: Черышев, Вильярреал, Валенсия, победа



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