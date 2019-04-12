В Кургане злоумышленник зарезал незнакомого мужчину в присутствии его подруги

В Кургане присяжные рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, который без причины зарезал незнакомца в присутствии его гражданской жены.

Сам злоумышленник в суде отмечал, что потерпевший сам нападал на него, а он лишь защищался.

Обвиняемый в убийстве воспользовался своим правом на рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Присяжные посчитали, что вина мужчины доказана. Сейчас ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.