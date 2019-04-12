12 Апреля 2019
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

В Добрянском районе двое рыбаков утонули в реке Кама, спасая мотособаку

Следователи СУ СК России по Пермскому краю проводят проверку из-за гибели двух рыбаков в реке Кама, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского СКР.

Тела рыбаков 47 и 58 лет были обнаружены 8 апреля недалеко от поселка Шемети Добрянского района. По предварительным данным во время передвижения мужчины использовали мотособаку, которая провалилась под лед и утонула. Рыбаки попытались достать устройство из воды, но сами провалились в полынью и утонули. Рыбаки, которые находились рядом, не смогли спасти утопающих.

Следствием назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти погибших людей, опрашиваются очевидцы, По результатам проверки в установленном законом порядке будет принято соответствующее процессуальное решение.

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В Добрянском районе двое рыбаков утонули в реке Кама, спасая мотособаку

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Теги: рыбак, утопленник, река Кама, полынья, мотособака



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