Глава ЦИК: "Две ключевые позиции – смягчение муниципального фильтра и расширение общественного наблюдения"

Вечером 11 апреля в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) завершилось заседание научно-экспертного совета, в ходе которого было обозначено несколько принципиальных позиций. Сделала это глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент Накануне.RU.

Выступая перед собравшимися, Памфилова подчеркнула, что стратегическая цель – создание лучшей избирательной системы. Что невозможно без совместной работы и консультаций с практиками электоральных процессов – учеными, экспертами, журналистами. Глава ЦИК также назвала две ключевые позиции, которые комиссия будет развивать и отстаивать для применения в самое ближайшее время. Во-первых, смягчение норм так называемого "муниципального фильтра", во-вторых, очень важно, по мнению председателя комиссии, расширение общественного наблюдения на выборах всех типов.

Заместитель председателя центризбиркома Николай Булаев представил программу развития возможностей при электронном голосовании, она получила название "Мобильный избиратель". По словам докладчика, сегодня продолжается эксперимент по созданию цифрового избирательного участка, проект поправок в закон, позволяющий проголосовать без присутствия на избирательном участке уже внесен в Госдуму.