12 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

На предприятии в Нижнем Тагиле рабочий получил ожоги при хлопке смеси метанола

В одном из цехов ПАО "Уралхимпласт" в Нижнем Тагиле рабочий получил травмы.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось вечером 11 апреля: в ходе технологического процесса произошел хлопок паровоздушной смеси метанола без последующего горения. Пострадал один рабочий, он госпитализирован с ожогами.

Как уточнили в ведомстве, разрушений нет, на производственный процесс инцидент никак не повлиял. Причины случившегося выясняет комиссия предприятия.

В МЧС добавили, что угрозы для работников "Уралхимпласта", жителей города, а также окружающей среды нет.

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На предприятии в Нижнем Тагиле рабочий получил ожоги при хлопке смеси метанола

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Теги: хлопок, метанол, Нижний Тагил



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