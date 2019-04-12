На предприятии в Нижнем Тагиле рабочий получил ожоги при хлопке смеси метанола

В одном из цехов ПАО "Уралхимпласт" в Нижнем Тагиле рабочий получил травмы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось вечером 11 апреля: в ходе технологического процесса произошел хлопок паровоздушной смеси метанола без последующего горения. Пострадал один рабочий, он госпитализирован с ожогами.

Как уточнили в ведомстве, разрушений нет, на производственный процесс инцидент никак не повлиял. Причины случившегося выясняет комиссия предприятия.

В МЧС добавили, что угрозы для работников "Уралхимпласта", жителей города, а также окружающей среды нет.