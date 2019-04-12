12 Апреля 2019
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Экономика В России

Исследование: 3% самых богатых жителей России владеют 89% всех финансовых активов

По итогам 2018 г. в руках 3% самых богатых жителей России было сосредоточено порядка 89% всех финансовых активов, 92% срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений, говорится в исследовании неравенства в России, проведенном ВШЭ и Институтом исследований и экспертизы Внешэкономбанка.

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Исследование основано на данных ежегодного обследования потребительских финансов населения и макроэкономической статистики, дав, таким образом, более глубокую оценку расслоения, чем Росстат. При учете "невидимых" для микростатистики активов 3% самых богатых уровень расслоения оказался намного выше.

Если говорить о 3% самых богатых граждан, в 2015 г. их реальные доходы уменьшились, сократились задолженность и депозиты, а сбережения в наличных деньгах и ценных бумагах, напротив, росли, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование. На 20% самого бедного населения приходилось 6% финансовых активов, 4% срочных вкладов и 3% наличных сбережений. За пять лет реальные доходы беднейшего населения несколько увеличились, но еще больше выросла его задолженность, а основные финансовые активы сохранились на прежнем уровне, заключают аналитики.

Как сообщало Накануне.RU, для защиты низкодоходной части населения депутаты предложили запретить в России деятельность микрофинансовых организаций, кредитный портфель которых за последние годы значительной увеличился. Между тем аналитики прогнозируютрост числа долларовых миллиардеров в России до 124 человек к 2023 г.

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Исследование: 3% самых богатых жителей России владеют 89% всех финансовых активов

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Теги: Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка, ВШЭ, национальное богатство, социальное неравенство, расслоение



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