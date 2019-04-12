Пермские ученые привлекают германских коллег для анализа оседания земной поверхности СКРУ-2 "Уралкалия"

12 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика

Пермские ученые привлекают германских коллег для анализа оседания земной поверхности СКРУ-2 "Уралкалия"

Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН) привлекает по договору субподряда немецкий Институт геотехнологий и маркшейдерского дела технического университета Клаузталь-Целлерфельд для изучение процессов оседания земной поверхности территории рудника СКРУ-2 "Уракалия", следует из материалов на сайте госзакупок.

Проект называется "Радармон Соликамск 2019", ученые будут использовать для исследования методы радарной интерферометрии. Согласно размещенному техзаданию, аналогичные исследования в рамках проекта "Радармон" проводились в 2016 г. Как и в прошлый раз, изучение оседания земной поверхности СКРУ-2 будет осуществляться с помощью снимков спутника TerraSAR-X.

"Этот спутник имеет короткий период облета орбиты в 11 дней, высокое разрешение земной поверхности порядка 3 м и особенно пригоден для регулярного по времени мониторинга оседаний", - приводит "Интерфакс" подробности техзадания.

Отмечается, что в связи с обрушением земной поверхности в ноябре 2014 г. в районе СКРУ-2 с Пермским центром УрО РАН была достигнута договоренность снимаемые в 2015 году сцены (с сохранением линий) сдвинуть дальше на север, чтобы все интересующие зоны оседания в Березниках и большая область в Соликамске оказались на одной сцене. Это дало бы возможность охватить характер оседания в Соликамске в максимально возможной степени, говорится в документации.

Точечно-площадные спутниковые технологии с использованием радарной интерферометрии принципиально пригодны для контроля за крупномасштабными и прогрессирующими оседаниями земной поверхности, вызванными ведением горных работ, говорится в документе.

Регистрация данных должна начаться в апреле 2019 г., а закончиться - 4 ноября 2019 г. Временной период повторяемости регистрации данных составляет 11 дней. Данные спутника TerraSAR-X германский институт приобретает в компании Airbus Defence and Space. Все исследования проводятся на базе германского института с использованием собственного оборудования.

"Уралкалий" в ноябре 2014 года сообщил, что приостановил работу рудника "Соликамск-2" и эвакуировал персонал из-за резкого увеличения притока рассола в шахте. В районе аварийного рудника был обнаружен провал грунта. Компания начала работы по устранению последствий аварии, в том числе по закладке отработанного шахтного пространства.

Позднее приток рассола на СКРУ-2 стабилизировался, что позволило "Уралкалию" возобновить работу рудника.

Новый рудник мощностью 2,3 млн тонн планируется построить к 2020 году, ранее сообщала компания. На новом руднике будет построено два шахтных ствола - скиповой глубиной 385 метров и клетевой глубиной 349 метров. Генеральным подрядчиком строительства стволов является германская Thyssen Schachtbau GmbH. Стоимость проекта оценивается в 50 млрд рублей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермские ученые привлекают германских коллег для анализа оседания земной поверхности СКРУ-2 "Уралкалия"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Уралкалий, СКРУ-2



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.08.2018 15:23 Мск "Уралкалий" строит новый рудник СКРУ-2 стоимостью около 50 миллиардов рублей

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 535

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети