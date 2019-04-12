Пермские ученые привлекают германских коллег для анализа оседания земной поверхности СКРУ-2 "Уралкалия"

Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН) привлекает по договору субподряда немецкий Институт геотехнологий и маркшейдерского дела технического университета Клаузталь-Целлерфельд для изучение процессов оседания земной поверхности территории рудника СКРУ-2 "Уракалия", следует из материалов на сайте госзакупок.

Проект называется "Радармон Соликамск 2019", ученые будут использовать для исследования методы радарной интерферометрии. Согласно размещенному техзаданию, аналогичные исследования в рамках проекта "Радармон" проводились в 2016 г. Как и в прошлый раз, изучение оседания земной поверхности СКРУ-2 будет осуществляться с помощью снимков спутника TerraSAR-X.

"Этот спутник имеет короткий период облета орбиты в 11 дней, высокое разрешение земной поверхности порядка 3 м и особенно пригоден для регулярного по времени мониторинга оседаний", - приводит "Интерфакс" подробности техзадания.

Отмечается, что в связи с обрушением земной поверхности в ноябре 2014 г. в районе СКРУ-2 с Пермским центром УрО РАН была достигнута договоренность снимаемые в 2015 году сцены (с сохранением линий) сдвинуть дальше на север, чтобы все интересующие зоны оседания в Березниках и большая область в Соликамске оказались на одной сцене. Это дало бы возможность охватить характер оседания в Соликамске в максимально возможной степени, говорится в документации.

Точечно-площадные спутниковые технологии с использованием радарной интерферометрии принципиально пригодны для контроля за крупномасштабными и прогрессирующими оседаниями земной поверхности, вызванными ведением горных работ, говорится в документе.

Регистрация данных должна начаться в апреле 2019 г., а закончиться - 4 ноября 2019 г. Временной период повторяемости регистрации данных составляет 11 дней. Данные спутника TerraSAR-X германский институт приобретает в компании Airbus Defence and Space. Все исследования проводятся на базе германского института с использованием собственного оборудования.

"Уралкалий" в ноябре 2014 года сообщил, что приостановил работу рудника "Соликамск-2" и эвакуировал персонал из-за резкого увеличения притока рассола в шахте. В районе аварийного рудника был обнаружен провал грунта. Компания начала работы по устранению последствий аварии, в том числе по закладке отработанного шахтного пространства.

Позднее приток рассола на СКРУ-2 стабилизировался, что позволило "Уралкалию" возобновить работу рудника.

Новый рудник мощностью 2,3 млн тонн планируется построить к 2020 году, ранее сообщала компания. На новом руднике будет построено два шахтных ствола - скиповой глубиной 385 метров и клетевой глубиной 349 метров. Генеральным подрядчиком строительства стволов является германская Thyssen Schachtbau GmbH. Стоимость проекта оценивается в 50 млрд рублей.