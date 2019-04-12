Рухнувшая с фасада жилого дома лепнина травмировала пожилую москвичку

В Москве организована доследственная проверка по факту травмирования женщины в результате обрушения декоративной лепнины с фасада жилого дома. Об этом Накануне.RU в пресс-службе столичного ГУ Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, инцидент произошёл вечером 11 апреля на улице Садовой-Кудринской. Пострадавшая 1959 года рождения была госпитализирована, ей оказывается вся необходимая помощь.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин обрушения. Следователи намерены дать правовую оценку произошедшему на предмет наличия признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 Уголовного кодекса РФ). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.