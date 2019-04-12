В Эквадоре задержали друга арестованного Ассанжа

В Эквадоре задержан человек, близкий к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, сам интернет-журналист был арестован полицией Лондона вчера, 11 апреля, в эквадорском посольстве, где он находился с 2012 года.

По словам главы МВД латиноамериканской страны Мариа Паулы Ромо, соратник Ассанжа задержан по подозрению во вмешательстве во внутренние дела государства.

"Человек, очень близкий к организации, живёт здесь, и он был задержан этим вечером при попытке улететь в Японию", — цитирует её "РИА Новости" со ссылкой на радио Sonorama.

Кроме того, Ромо сообщила о неких двух хакерах, которые проживают в Эквадоре и могут быть связаны с основателем WikiLeaks. Против них будет выдвинуто обвинение.

В свою очередь, адвокат Ассанжа Карлос Поведа уточнил, что задержанный является не советником, а другом журналиста.

"Адвокаты не знают, по какой причине он был арестован, но это неправда, что он некий помощник", — рассказал юрист.