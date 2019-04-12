12 Апреля 2019
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Общество В России

В интернет попали данные клиентов из "черного" списка ЦБ

Данные клиентов банков из черного списка ЦБ отказников по антиотмывочному законодательству оказались в интернете.

Речь идет примерно о 120 тыс. граждан и компаний. По оценке экспертов, это первый случай появления в открытом доступе информации, которая так или иначе связана с регулятором. По словам юристов, многие клиенты попадают в черный список случайно, но помимо проблем с банками у них теперь могут возникнуть дополнительные сложности, например, при устройстве на работу.

В самом ЦБ и Росфинмониторинге настаивают на невозможности утечек. Но IT-эксперты считают, что вина лежит именно на Банке России из-за ошибки в проектировании системы безопасности передачи данных.

Большую часть базы составляют физические лица и индивидуальные предприниматели, часть — юридические лица. Про физических лиц в базе содержится информация об их ФИО, дате рождения, серии и номере паспорта. Про ИП — ФИО и ИНН, про компании — наименование, ИНН, ОГРН.

Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года по 6 декабря 2017 года. Для клиентов утечка опасна не только из-за раскрытия данных, но самим фактом присутствия в базе.

Распространение подобных баз данных в первую очередь посягает на неприкосновенность личной жизни, говорит партнер BMS Law Firm Алексей Гавришев. По его словам, Уголовный кодекс предусматривает за это наказание до пяти лет лишения свободы в случае использования служебного положения и распространения данных через интернет, сообщает "Коммерсант".

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В интернет попали данные клиентов из "черного" списка ЦБ

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