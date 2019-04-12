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Общество В России

Пригожин усомнился в образованности Волочковой из-за её высказывания о бедных россиянах

Россияне, оказавшиеся за чертой бедности, не могут быть сами виноваты в этом, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя скандальное высказывание танцовщицы Анастасии Волочковой.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, балерина посоветовала живущим за чертой бедности россиянам и всем, кого "не устраивает Путин", "перестать курить на завалинке бычок" и самим позаботиться о себе.

Пригожин, возмутившись таким советом, выразил сомнение в образованности Волочковой и отметил, что "не надо открывать свой рот", не разбираясь в политике и экономике.

"Россияне не могут быть виноваты в том, что оказались за чертой бедности, потому что есть экономические и политические обстоятельства, которые от них не зависят", — передаёт его слова ФАН.

Продюсер также отметил, что в Европе на сегодняшний день также присутствует большое количество бедных.

"Все хотят жить лучше. И чтобы создать условия для комфортной жизни большого количества людей, надо много работать. А давать оценку тому, что говорит Волочкова, — это надо быть просто больным человеком", — заключил Пригожин.

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Пригожин усомнился в образованности Волочковой из-за её высказывания о бедных россиянах

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Теги: Иосиф Пригожин, Анастасия Волочкова, россияне, бедные, нищие, прожиточный минимум



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Ранее 11.04.2019 09:35 Мск Волочкова посоветовала 20 миллионам нищих россиян "перестать курить на завалинке бычок"

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