12 Апреля 2019
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Экономика В России

Банк России: Внешний долг РФ вырос на $13,8 млрд

Внешний долг России вырос до $467,8 млрд в течение первого квартала 2019 года, согласно предварительным данным Центробанка (ЦБ) РФ.

По информации пресс-службы регулятора, такой показатель был достигнут после увеличения на $13,8 млрд.

"Наиболее существенное влияние на динамику показателя оказало увеличение задолженности органов государственного управления в результате приобретения нерезидентами суверенных ценных бумаг", — поясняется в сообщении ЦБ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, за прошлый год внешний долг России снизился на 12%, достигнув к 1 января 2019 года $453,7 млрд.

центральный банк, центробанк, ЦБ(2018)|Фото: Накануне.RU

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Банк России: Внешний долг РФ вырос на $13,8 млрд

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Теги: Банк России, ЦБ РФ, внешний долг, внешний долг России, госдолг



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