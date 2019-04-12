Банк России: Внешний долг РФ вырос на $13,8 млрд

Внешний долг России вырос до $467,8 млрд в течение первого квартала 2019 года, согласно предварительным данным Центробанка (ЦБ) РФ.

По информации пресс-службы регулятора, такой показатель был достигнут после увеличения на $13,8 млрд.

"Наиболее существенное влияние на динамику показателя оказало увеличение задолженности органов государственного управления в результате приобретения нерезидентами суверенных ценных бумаг", — поясняется в сообщении ЦБ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, за прошлый год внешний долг России снизился на 12%, достигнув к 1 января 2019 года $453,7 млрд.