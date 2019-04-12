12 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко и Зеленский пообщались в эфире телеканала

Украинский президент Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1"и призвал лидера первого тура президентских выборов Владимира Зеленского начать с ним дебаты в студии, однако тот отказался, отметив, что направляется во Францию.

"А 19 числа, я считаю, мы должны быть в 20.00, в последнюю пятницу, в студии Общественного телевидения", - сказал Порошенко. Глава государства также выразил готовность встретиться для еще одного раунда дебатов между 14 и 19 апреля.

Позже Зеленский вышел на связь по телефону и заявил, что приглашает Порошенко на дебаты 19 апреля на стадион. "Девятнадцатого числа на НСК "Олимпийский". Точка", - заявил кандидат в президенты по телефону, сообщает РИА "Новости".

Ранее команда действующего украинского президента Петра Порошенко в своем телеграм-канале опубликовала видеоролик, на котором кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает грузовик.

Короткий ролик представляет собой отрывок из вышедшего накануне ролика Зеленского, где он идет по дороге на фоне людей, и его внезапно сбивает грузовик. Затем появляется дорожка белого порошка и надпись: "У каждого своя дорога". Порошок символизирует наркотики, которые якобы употребляет Зеленский.

"Ребята, у вас дно есть?" - написал советник Зеленского Дмитрий Разумков

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Порошенко и Зеленский пообщались в эфире телеканала

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Теги: Порошенко, Зеленский, Украина, выборы



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