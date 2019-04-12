Депутаты предложили запретить пластиковые пакеты с 2025 года

Госдума предлагает ввести полный запрет на использование пластиковых пакетов с 2025 года.

Такую инициативу предложил первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов. В письме заместителю председателя правительства Алексею Гордееву он написал, что "вопрос экологии и проблема мусора в нашей стране приобретают с каждым днем все более актуальный характер".

Власов отмечает, что использование пластика наносит существенный вред окружающей среде за счет длительного периода разложения. Зампред считает, что России необходимо последовать примеру многих стран, запретивших ранее использование пластиковых пакетов, сообщает РИА "Новости".

В июне прошлого года во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин обвинил СССР в проблемах с горящими мусорными полигонами и отравляющими воздух мусоросжигательными заводами. По его словам, в советское время мусор не утилизировался, а просто складировался. Президент заметил, что и сейчас ситуация не сильно изменилась. Вместе с тем, как раз в СССР практически не было пластиковой упаковки, это бич уже современной России. Начавшаяся в начале 2019 года "мусорная реформа" для населения пока привела лишь к увеличению тарифов, многие граждане не видят реального решения проблем и выходят на массовые протесты.