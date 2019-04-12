Полисы ОСАГО подешевели на 4 процента

В I квартале текущего года в России средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с таким же периодом 2018 года на 4% — с 5 тыс. 815 до 5 тыс. 560 руб.

Как говорят в Российском союзе автостраховщиков, на 42% снизилась стоимость полиса "автогражданки" для мотороллеров и мотоциклов - с 1 тыс. 105 до 640 рублей. Цена полиса для легковых машин физических лиц снизилась на 3% — с 5 тыс. 635 до 5 тыс. 488 руб. На 10% стал дешевле полис для грузовых автомобилей - с 5 тыс. 635 до 5 тыс. 488 руб.

Снижение стоимости полисов ОСАГО связано с ростом конкуренции между страховщиками, считает президент РСА Игоря Юргенса, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, выплаты по ущербу жизни и здоровью пострадавших в ДТП по полису ОСАГО могут увеличиться с 500 тыс. руб. до 2 млн руб. Предложение подготовил Минфин.

Ведомство также предлагает увеличить лимит выплат на погребение погибших в ДТП — с 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Сами тарифы Минфин предлагает не пересматривать.