АвтоВАЗ прекращает поставки Lada в Европу

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada на европейский рынок.

Вынужденная мера связана с ужесточением экологических норм в странах Евросоюза.

В странах ЕС в скором времени вводятся экологические требования Евро-6+. Им продукция АвтоВАЗа не соответствуют.

Вернуться на европейский рынок компания планирует с новой "глобальной" моделью, говорят на заводе, сообщает ТАСС.

В декабре 2018 года стало известно о том, что АвтоВАЗ отзывает в России 41 тыс. 507 автомобилей Lada Vesta. Это коснется машин, реализованных c июля 2017 года.

Отмечается, что данные автомобили были укомплектованы запасным колесом 185/65R15 Formula Energy, цвет диска которого не отличался от цвета дисков шин основной размерности, что является нарушением.