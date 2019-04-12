12 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Команда Порошенко убрала с агитационных плакатов фото Путина

Штаб действующего президента Украины Петра Порошенко ведет замену агитационных билбордов, на которых изначально был изображен президент России Владимир Путин.

Плакаты переклеивают на новые, на которых нет российского лидера, сообщает ТАСС.

Несколько дней назад в Украине появились такие плакаты с надписью: "21 апреля. Решающий выбор". Участник первого тура президентских выборов Анатолий Гриценко заявил, что Порошенко "раскалывает страну пополам".

Участник первого тура президентских выборов Анатолий Гриценко заявил в Facebook, что Порошенко просто "раскалывает страну пополам".

Сам Порошенко заявил, что только он может вести переговоры с Путиным (хотя президент России давно с ним не общается), а не его соперник Владимир Зеленский, у которого нет опыта.

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Команда Порошенко убрала с агитационных плакатов фото Путина

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Теги: Порошенко, Путин, выборы



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