"Это не по моей части": Трамп прокомментировал арест Ассанжа

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что не вмешивается в дело арестованного в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

По словам главы Белого дома, он "ничего не знает" о WikiLeaks. "Это не по моей части. Я знаю, что было что-то связанное с Джулианом Ассанжем", — отметил Трамп, добавив, что ситуацией с Ассанжем будет заниматься генпрокурор Уильям Барр, и он будет принимать решения, сообщает РБК.

11 парта полиция Лондона арестовала Ассанжа после отзыва убежища, предоставленного Эквадором. Основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора с 2012 года.

Джулиан Ассанж - интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объемах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии. С 2012 года скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне, после того, как американские власти присвоили ему статус "врага государства" из-за утечки секретных материалов ВВС США. В ноябре 2018 года сообщалось, что Минюст США готовится предъявить ему обвинения.