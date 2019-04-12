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Политика Дальневосточный ФО

Сахалинским активистам не разрешили пикет против карт с "японскими" Курилами

Сахалинское общественное движение "Гражданская позиция - регион 65" пытается опротестовать в суде решение администрации Южно-Сахалинска о запрете пикета, который организация планировала провести 13 апреля.

Активисты выступают против распространения японской компанией Mitsui карт с искаженными госграницами РФ. Рассмотрение иска состоится 12 апреля.

Акцию планировалось провести напротив здания, где размещается Генеральное консульство Японии. По словам общественников, компания распространяет на Сахалине карты с изображением Курильских островов как территории Японии.

Мэрия, отказав в проведении пикета, сослалась на областной закон о проведении публичных мероприятий, который ограничил места проведения протестных акций, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, подавляющее большинство жителей южных островов Курильской гряды - 96% опрошенных - высказались против их передачи Японии. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Однозначное отношение к Курильскому вопросу устойчиво как на разных островах (мнение, что Россия не должна передавать острова, на Итурупе выразили 97%, на Кунашире - 96%, на Шикотане - 92%), так и в различных возрастных категориях (показатели колеблются в пределах 94-97%).

Ранее о том, что социологи выясняют отношение россиян к претензиям Японии на Курильские острова, рассказали пользователи социальных сетей.

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Сахалинским активистам не разрешили пикет против карт с "японскими" Курилами

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Теги: Сахалин, Япония, Курилы



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