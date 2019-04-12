Израильский аппарат рухнул при посадке на Луну

Неудачей закончилась первая лунная миссия Израиля - аппарат Beresheet разбился при посадке на поверхность.

Сначала у Beresheet возникли проблемы с главным двигателем, после чего пропала связь. После этого стало известно, что посадить аппарат на лунную поверхность не удалось.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил: "если в первый раз не получилось, мы попробуем снова. По его словам, через несколько лет израильский зонд приземлится на Луну "в целом виде".

Лунный аппарат стоимостью около $100 млн отправился на Луну при помощи ракеты Falcon 9 с американского космодрома на мысе Канаверал 22 февраля, сообщает Lenta.ru.