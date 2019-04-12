12 Апреля 2019
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Происшествия Москва

В Москве с большой высоты из окна дома выпала 2-летняя девочка

В Москве в одном из домов на улице Мусоргского из окна с высоты 13 этажа упала 2-летняя девочка.

Трагедия произошла вечером 11 апреля, сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по столице.

Известно, что в момент падения мать девочки находилась в другой комнате и не следила за дочерью.

Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, днем 11 апреля в Кургане произошел аналогичный случай - 1,5-годовалая девочка погибла, выпав из окна с высоты четвертого этажа.

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В Москве с большой высоты из окна дома выпала 2-летняя девочка

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Теги: Москва, Мусоргского, девочка, ребенок, падение, окно, смерть, гибель



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