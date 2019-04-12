Екатеринбургская "Спецавтобаза": Торги на сбор и транспортировку ТКО проводились в соответствии с требованиями правительства РФ

Екатеринбургский МУП "Спецавтобаза" провёл торги на право заключать договора на оказание услуг по сбору и вывозу ТКО в соответствии с требованиями правительства РФ, так заявляют в самом МУПе. Ранее в распоряжении Накануне.RU оказались документы, связанные с закупками ЕМУПа с октября 2018 г., когда в городе сменилась команда управленцев и начальником "Спецавтобазы" был назначен депутат Екатеринбургской городской думы Григорий Вихарев. Анализ закупочной деятельности позволяет сделать предположение, что предприятию есть что оптимизировать и без увеличения нагрузки на население.

В ответе на официальный запрос ЕМУП сообщает, что все закупки были проведены без нарушений. Например, в договоре на "поставку услуг по приему и обработке телефонных звонков от потребителей заказчика", по данным нашего эксперта, была завышена начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК), а сведения о договоре не были размещены в реестре договоров. Добавим, что протоколы допуска к участию и подведения итогов по решению ФАС были отменены.

"НМЦК по данной закупке была сформулирована путем анализа рынка, были получены коммерческие предложения в количестве трёх предложений от операторов. Расчет имеется. Протокол по выбору победителя был официально изменен по решению УФАС и размещен на ЭТП РТС-тендер. При размещении данных протоколов в ЕИС возникли технические проблемы, которые на текущий момент были решены специалистами РТС-тендер. Новые протоколы на 01.04.2019 размещены в ЕИС", - ответили в "Спецавтобазе".

Что касается других закупок, где были заключены "рамочные" договоры, то предприятия отвечает, что в ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц" нет прямого запрета на заключение рамочного договора с единственным поставщиком.

Больше всего было вопросов к трём электронным аукционам на право заключения муниципального контракта на оказание услуг: "по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области…". Два контракта на сумму более 800 млн руб., а третий на сумму более 1 млрд.руб.

Свердловское УФАС в ответе на официальный запрос Накануне.RU подтвердило, что данные закупки проводились с нарушением, но "Спецавтобаза" так не считает.

"Торги на право заключения договоров на оказание услуг по сбору и транспортировки ТКО были произведены в соответсвии с требованиями правительства РФ от 03.11.2016 "Об утверждении правил проведения торгов по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию ТКО для регионального оператора. Согласно указанным требованиям при проведении аукциона на организатора не распространяется положение ФЗ "О контактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", регламентирующие: планирование закупок и установление ограничений участия в определении поставщика. Данная закупка, включая документацию по ней и требования к участкам, согласована с министерством энергетики и жкх Свердловской области", - сообщается в ответе.

Также мы писали, что информация об этих контрактах и сведения о фактическом объёме вывоза на едином сайте закупок не размещена.

"Раскрытие информации по обращению с ТКО должно проводиться в соответтсвии с постановлением правительства РФ от 21.06.2016 "Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с ТКО. Согласно данному постановлению раскрытие информации в единой информационной система закупок не предусмотрено. Раскрытие информации осуществляется другими способами, перечисленными в постановлении", - резюмировал ЕМУП.

Добавим, что информацию о некоторых нарушениях свердловское УФАС передало в Центральный аппарат ФАС России.

Напомним, что наряду с попытками увеличить тариф, МУП накапливал долги перед контрагентами. Сотрудники ЧОП "Феникс Груп" жаловались на появившиеся со стороны предприятия задолженности в сумме 1,2 млн руб. К слову, ответ на запрос по этому эпизоду "Спецавтобаза" тоже так и не прислала.