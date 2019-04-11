12 Апреля 2019
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Образование Курганская область

Студентам КГСХА не платят стипендию: долг вырос до 8 млн рублей

Студенты Курганской сельхозакадемии уже несколько месяцев не получают стипендию - долг перед ними вырос уже до 8 млн руб., эту информацию Накануне.RU неофициально подтвердили в вузе.

Как сообщил источник, студентам пришлось обращаться в суд, чтобы "выбить" из КГСХА свои законные деньги.

"Выплаты начались, но сейчас вот опять прекратились. Долги академии за ресурсы, за тот же газ, недофинансированность вуза, преподавательское взяточничество - все эти беды ведь не вчера возникли, давно уже это идет. Сейчас просто очередное обострение", - сообщил Накануне.RU источник.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили вывести студенческие стипендии из-под блокировки счетов вуза. Как раз в КГСХА счета оказались заблокированы, однако работники вуза зарплату получают исправно, чего не скажешь про студентов.

Авторы госдумского законопроекта предлагают разрешить бюджетным учреждениям проводить операции по выплате стипендий, материальной помощи и других денежных выплат студентам очной формы обучения как раз при заблокированном счете.

"Мы бы давно уже с другом, например, перебрались бы в КГУ учиться, но у нас специальность аграрная, да и живем рядом тут в Кетовском районе. С января сидим без стипендий, родители помогают. У меня отец уезжал когда на вахту, мне почти неделю есть было нечего: перебивался с чая на "бич-пакеты", - рассказал Накануне.RU студент КГСХА Виктор Елисеев.

Руководству вуза отправлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

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Студентам КГСХА не платят стипендию: долг вырос до 8 млн рублей

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Теги: вуз, КГСХА, стипендия, долг, студенты, деньги



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