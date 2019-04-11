"Они обманули и вас, и нас". Власти Курганской области и Росатом закрыли для прессы "круглый стол" с участием "антиуранщиков"

В Кургане 11 апреля побывали представители компании "Атомредметзолото" - они провели несколько встреч с руководством региона, а также продуктивно побеседовали с представителями движения "Курган - Антиуран". Вот только чиновники правительства Курганской области решили, что беседа с "антиуранщиками" пройдет за закрытыми дверями. Хитрый ход власти был раскрыт уже вечером этого же дня, когда местные журналисты начали обращаться за комментариями к представителям движения.

Изначально встреча планировалась в Курганском государственном университете - на нее пригласили прессу, "антиуранщиков", руководство "Атомредметзолото". Было анонсировано, что "круглый стол" начнется в вузе в 14.00. В районе обеда в руководстве региона решили, что журналисты будут лишними на обсуждении вопросов, связанных с добычей урана, и провернули хитрый ход. Прессе сообщили, что встреча в КГУ переносится на 13.00, а "антиуранщиков" пригласили в правительство. Причем представители движения были уверенны, что на встрече будут присутствовать журналисты.

В вузе прошла обычная пресс-конференция сотрудников "Атомредметзолото", где они рассказали о способах добычи урана, отметив, что все технологии абсолютно безопасны. После мероприятия спикеры отправились в правительство к 14.00 на встречу с "антиуранщиками".

Член Фонда общественного контроля за состоянием окружающей среды и благополучием населения Сергей Еремин, который был на встрече руководства "Атомредметзолото" рассказал Накануне.RU, что беседа прошла продуктивно.

"Раз это все готовил "Далур" (входит в группу компаний "Атомредметзолото" - прим.), было все более зарегламентировано, чем хотелось бы. Однако разговор получился очень даже неплохой. Лед тронулся, власть пошла навстречу. Это уже третья встреча, вторая была в 12.45 сегодня, а в 14.00 начался круглый стол. Одна из целей нашего движения достигнута - и власть задумалась, она поняла, что диалог нужно вести", - отметил Еремин.

Через несколько часов Сергей Еремин узнал, что журналисты сегодня же общались с представителями "Атомредметзолото" до их встречи в правительстве Зауралья.

"Они после этого хотят, чтобы я мирно с ними жил? Посмотрите, насколько нас подло "развели". Нас собрал Сергей Барановский, он председатель общественного совета "Атомредметзолото". По телевизору показали "круглый стол", сюжет ГТРК "Курган" на канале "Россия", и сказали как все здорово, как хорошо, что в Звериноголовском районе будут добывать уран. Нас то приглашали в КГУ изначально к 14.00. Все было задумано так, чтобы нас с развести с журналистами, чтобы мы не оказались на одном мероприятии вместе. Мы там в правительстве задали десяток смертельных вопросов. Они нас развели - надрали вас, надрали нас и надрали всех жителей Курганской области, сказав, что все хорошо и прекрасно, и никаких неудобных вопросов задано не было якобы, но это не так", - добавил Сергей Еремин.

На встрече с прессой в КГУ присутствовали врио заместителя губернатора Курганской области Андрей Саркисов, который курирует департамент природных ресурсов, исполнительный директор "Атомредметзолото" Виктор Святецкий и доктор геолого-минералогических наук Игорь Солодов.

Саркисов, как представитель власти, отметил, что все вопросы экологии сейчас находятся в центре внимания правительства Курганской области.

"Мы хотим решать все цивилизованным путем, хотим, чтобы была выстроена система, которая устраивала бы всех, мероприятия проводились на различных площадках с участием общественности, инициативных граждан, средств массовой информации, представителей предприятий и органов исполнительной власти", - сказал Саркисов журналистам.

На самом же деле все получилось с точностью, да наоборот: прессе рассказали о положительных итогах деятельности предприятия "Далур" и холдинга "Атомредметзолота", однако журналисты не смогли услышать мнение "антиуранщиков", так как обе площадки прошли практически в одно и то же время, но в разных местах - одна в КГУ, вторая - в правительстве области.

Саркисов также заявил, что к изучению проблем добычи урана в Курганской области привлекают общественных экологических инспекторов.

"Таким инспектором может стать любой активный житель Курганской области, достигший 18 лет. Для того, чтобы получить соответствующее удостоверение и принимать участие в контрольных мероприятиях, нужно пройти аттестацию", - добавил чиновник.

Виктор Святецкий отметил, что Росатом готов помогать с обучением инспекторов. Он также рассказал о том, как добывают уран в других регионах России.

"Многолетнее использование щадящей технологии добычи урана методом скважинного подземного выщелачивания в Далматовском и Шумихинском районах Курганской области, Забайкальском крае, Бурятии доказали ее безопасность для окружающей среды. Контролировать экологическую ситуацию при разработке месторождения "Добровольное" в Звериноголовском районе госкорпорация готова вместе с независимыми общественными инспекторами. Мы уверены в той технологии, которую давно используем. С уверенностью заявляю, что мы знаем как это делать технологично и безопасно. Мы открыты, готовы показать действующее производство и поделиться планами", - отметил Святецкий.

В подтверждении своих слов Святецкий предоставил слово доктору геолого-минералогических наук Игорю Солодову, который рассказал об изоляции потенциального подземного источника загрязнения от водоносных горизонтов.

"Это локальный объект, он не загрязняет подземную гидросферу. Доказательством этому служат два месторождения урана, которые уже разрабатываются в Курганской области - Далматовское и Хохловское. По результатам мониторинга любой может убедиться, что никакого растекания там не происходит", - сказал Солодов.

Ранее активисты движения "Курган - Антиуран" сообщили, что к ним обратились жители села Уксянское в Далматовском районе Зауралья. По словам сельчан, якобы на продуктопроводе предприятия "Далур" произошла авария, в результате которой на поверхность земли якобы вышли тонны радиоактивного вещества. Сельчане рассказали о продольном разрыве, который якобы произошел в декабре прошлого года, на протяжении более 4 км из подающих труб.

Ситуация вокруг добычи урана в Курганской области на протяжении последних нескольких лет остается скандальной – некоторые утверждают, что такие работы приведут Зауралье к экологической катастрофе, которая выразится в радиационном заражении территорий через воду в реке Тобол. Якобы угрозу представляет разработка Добровольного месторождения в Звериноголовском районе – пока там не идет никакой добычи, процесс находится лишь в стадии "прощупывания почвы". Однако активисты движения "Курган-Антиуран" подают иски в суды и утверждают при этом, что предприятие "Далур", занимающееся в регионе добычей урана, чуть ли не финансируется из средств американского военного блока НАТО.