Ложь и фейки. Или как работают юристы Навального

12 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО В России Москва

Ложь и фейки. Или как работают юристы Навального

Юристы ФБК продолжают травлю поставщиков продуктов питания столичного региона. Их не останавливает даже тот факт, что, увлекшись процессом, они сами себя дискредитируют. Как известно, Навальный со товарищи обвиняют и обличают холдинг Евгения Пригожина «Конкорд».

При этом блогер даже пытался шантажировать петербургского бизнесмена. Однако последний резко отказал Алексею и 300 тысяч "откупных" на предвыборную кампанию ему не дал. И вот давление на пищевой бизнес Евгения Пригожина усилилось. Похоже, мысль о легких деньгах не дает покоя блогеру и Ко.

После отказа Пригожина выплачивать деньги ФБК опубликовал фейковое расследование про антисанитарию на предприятии «Московский школьник». Правда, их главный обличительный факт, снимок раковины-унитаза на пищекомбината, был тут же разоблачен как фейк пользователями Рунета. Так что его пришлось сотрудникам Навального удалять.

мем, унитаз, соцсети(2019)|Фото:скрин

Обличительное интервью Натальи Шиловой, экс-сотрудницы этого предприятия, якобы входящего в холдинг Пригожина, тоже оказалось фальсификацией. Более того, недавно она сама призналась, что это вранье, сфабрикованное сотрудниками ФБК, она прочитала по бумажке за обещанную щедрую оплату. Правда, обещанные деньги она так и не получила.

Теперь же оболганный «Московский школьник» подал на ФБК иск в суд. Во-первых, руководство «МШ» опровергло сведения об антисанитарии на производстве. А, во-вторых, этот пищекомбинат вообще не связан с бизнесом Пригожина. Правда, Соболь в привычной манере тут же передернула факты, указывая на то, что юристы Навального суд уже выиграли. Но «МШ» уличил её во лжи.

Шантаж и общий фейковый настрой всей деятельности сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией», дает повод увидеть в самих юристах Навального признаки коррупционеров и жуликов, нежели наоборот. Но, думается, что после оглушительного фиаско в деле с холдингом «Конкорд» соратники блогера будут более осторожны в своих расследованиях и публичных обвинениях, за фейковость которых можно и на скамью подсудимых угодить.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ложь и фейки. Или как работают юристы Навального

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: навальный, фбк, евгений пригожин, комбинат конкорд, московский школьник, любовь соболь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 529

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети