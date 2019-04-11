Ложь и фейки. Или как работают юристы Навального

Юристы ФБК продолжают травлю поставщиков продуктов питания столичного региона. Их не останавливает даже тот факт, что, увлекшись процессом, они сами себя дискредитируют. Как известно, Навальный со товарищи обвиняют и обличают холдинг Евгения Пригожина «Конкорд».

При этом блогер даже пытался шантажировать петербургского бизнесмена. Однако последний резко отказал Алексею и 300 тысяч "откупных" на предвыборную кампанию ему не дал. И вот давление на пищевой бизнес Евгения Пригожина усилилось. Похоже, мысль о легких деньгах не дает покоя блогеру и Ко.

После отказа Пригожина выплачивать деньги ФБК опубликовал фейковое расследование про антисанитарию на предприятии «Московский школьник». Правда, их главный обличительный факт, снимок раковины-унитаза на пищекомбината, был тут же разоблачен как фейк пользователями Рунета. Так что его пришлось сотрудникам Навального удалять.

Обличительное интервью Натальи Шиловой, экс-сотрудницы этого предприятия, якобы входящего в холдинг Пригожина, тоже оказалось фальсификацией. Более того, недавно она сама призналась, что это вранье, сфабрикованное сотрудниками ФБК, она прочитала по бумажке за обещанную щедрую оплату. Правда, обещанные деньги она так и не получила.

Теперь же оболганный «Московский школьник» подал на ФБК иск в суд. Во-первых, руководство «МШ» опровергло сведения об антисанитарии на производстве. А, во-вторых, этот пищекомбинат вообще не связан с бизнесом Пригожина. Правда, Соболь в привычной манере тут же передернула факты, указывая на то, что юристы Навального суд уже выиграли. Но «МШ» уличил её во лжи.

Шантаж и общий фейковый настрой всей деятельности сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией», дает повод увидеть в самих юристах Навального признаки коррупционеров и жуликов, нежели наоборот. Но, думается, что после оглушительного фиаско в деле с холдингом «Конкорд» соратники блогера будут более осторожны в своих расследованиях и публичных обвинениях, за фейковость которых можно и на скамью подсудимых угодить.