Санкции Лукашенко? Белоруссия закрывает нефтепроводы из России

Белоруссия останавливает нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть попадает транзитом в европейские страны, об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на вице-премьера правительства Белоруссии Игоря Петришенко.

Он отметил, что нефтепровод нуждается в срочном ремонте и его нужно было ремонтировать еще 1,5 года назад, однако тогда было принято решение не подводить партнеров и не останавливать участки.

Напомним, президент Белоруссии назвал Кремль "обнаглевшим", так как Россия закрывает свой рынок для белорусских продуктов, и эти меры похожи на санкции - на днях Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в Россию может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.

Лукашенко напомнил, что Белоруссия проводила у себя ремонт аварийных нефтепроводов, не перекрывая поставки, чтобы Россия не понесла убытки.

Отметим, что в последнее время Кремль активизировал свою политику на белорусском направлении, сменив посла и осуществив налоговый манёвр, против которого активно выступали в Минске. Наблюдатели в России связывают происходящее с проблемой транзита власти в стране, якобы Кремль заинтересован в новом формате объединения государств и общей Конституции. На этом фоне и сам Лукашенко уже заявлял о попытках "инкорпорирования" Белоруссии в состав России и "повороте евразийской интеграции вспять".