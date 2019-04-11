"Недоступные кредиты и избыточное налоговое бремя - странная модель роста". В ТПП презентовали доклад о конкурентоспособности российской экономики

В Торгово-промышленной палате РФ презентовали ежегодный доклад о конкурентоспособности российской экономики на основе анализа условий для развития предприятий обрабатывающей промышленности в 2018 году. В труде отражены итоги аналитической работы Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики РФ, председателем которого является известный промышленник, глава ассоциаций "Росспецмаш" Константин Бабкин. Эксперты пришли к выводу, что общий экономический фон для реального сектора остается сложным, несмотря на робкие шаги правительства в части поддержки промышленности: динамика основных показателей, влияющих на экономику, говорит не в пользу российского производителя. Подробности - в материале Накануне.RU.

Заключения в проекте доклада сделаны с учетом публикации финальных данных Росстата. Анализ ситуации проводился с точки зрения созданных в 2018 году условий в области налогообложения, денежно-кредитной и внешнеторговой политики.

В частности было отмечено, что при отсутствии номинального увеличения налогов, налоговая нагрузка возросла значительно.

Еще одним "влиятельным" трендом станет включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс РФ, предположил вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин. Речь идет о пакете законопроектов, предусматривающих включение шести неналоговых платежей в НК РФ. Представители бизнес-сообщества рассмотрели представленную Минфином инициативу и направили свои замечания. "Традиционно по налогам и сборам у бизнеса имеется масса замечаний", - сказал он. Так, руководство ТПП РФ считает, что в ряде платежей создаются риски двойной уплаты, а в некоторых из них вообще отпала как таковая необходимость. В Палате также предложили ввести пятилетний мораторий на налоговую ответственность предпринимателей.

"Полагаем, что реформирование всей системы неналоговых платежей должно проходить единовременным пакетом по всем платежам, а ключевая цель реформы - ограничить возможность произвольного введения новых и увеличения действующих", - сказал Курочкин.

Основные положения доклада на заседании представил глава Совета ТПП РФ Константин Бабкин. Он подчеркнул, что на снижение конкурентоспособности отечественных предприятий значительно влияет антистимулирующая налоговая политика.

В большинстве своем ставки по налогам сохраняются на прежнем уровне, однако налоговая нагрузка все же растет, продолжил промышленник. На увеличение налогового бремени косвенно влияют многие факторы. "Повышение акцизов привело к тому, что бензин подорожал на 15%, дизель - на 15%, электроэнергия - на 7%, водоснабжение - на 6,6%, вывоз мусора на 17,7% подорожал. Темпы роста цен на эти услуги сильно превышают инфляцию. Первопричина этого - фактическое повышение налогов", - сказал Бабкин. Сама за себя говорит и статистика собираемости налогов. Так, согласно представленным в докладе данным, собираемость налога на прибыль возросла на четверть. "НДС - на 16%, налог на имущество - на 12 %, утилизационный сбор - на 27,9%. В прошлом году на 31% бюджет собрал с предприятий больше денег, при том, что ВВП почти не выросло", - добавил он.

По мнению председателя Совета ТПП, налоговая политика должна носить стимулирующий характер. "Можно ужесточать администрирование, более тщательно анализировать работу предприятий и жестче начислять штрафы, но при этом надо снижать и налоги. Для тех, кто честно их платит, нагрузка должна снижаться. Этого мы пока не видим", - считает Бабкин.

Рассмотрели на заседании Совета и влияние денежно-кредитной политики на "самочувствие" промышленного сектора. На сегодняшний момент прослеживается четкая тенденция, когда крупнейшие банки с госучастием занимают все большую долю рынка банковского сектора. "Каждые две недели в среднем один-два банка лишаются лицензии, это приводит к монополизации банковского сектора", - отметил Бабкин.

Кроме того, в ТПП посетовали, что ключевая ставка ЦБ на уровне 7,75% - это параметр, который находится "далеко за пределами тех ставок, которые действуют в успешных экономиках других стран". Профильный Совет предлагает обеспечить снижение ставки до 1% к 2023 году.

Высокая стоимость кредитов, как подчеркнул Бабкин, серьезно перекрывает возможности российских предприятий обновляться, что приводит к увеличению задолженности (в прошлом году она выросла на 20%).

В докладе упоминаются и позитивные тенденции: благодаря мерам поддержки удалось нарастить объем несырьевого экспорта до 147 млрд долларов (+27 млрд долларов к 2017 году), а субсидии в 2018 году получили около 9 тыс. российских компаний. В целом в прошлом году экспорт несырьевой продукции вырос на 22,6%.

"Да, появляются позитивные меры, но есть шаги, которые усиливают нагрузку на промышленные предприятия. Мы не видим четкой стратегии, внятной политики со стороны правительства, направленной на повышение конкурентоспособности наших промышленных предприятий. Шаг вперед равен шагу назад. Стратегия не просматривается", - оценил глава Совета ТПП.

Академик РАН, советник президента РФ Сергей Глазьев отметил, что политика денежных властей в России привела к тому, что из реального сектора за последние годы было изъято 14 трлн рублей в виде недополученных инвестиций. "Фактически Центробанк убил кредиты в нашей экономике и обессмыслил работу банковской системы. Ведь главный смысл банковской системы - трансформация сбережений в инвестиции. Доля инвестиционных кредитов сегодня не превышает 7%, банки практически перестали кредитовать инвестиции… Банковская система работает в минус экономическому росту, тормозит экономическое развитие", - прокомментировал он.

По его мнению, продолжение такой политики "по рецепту МВФ" может привести катастрофе не только экономической, но и к социальной.

"Если мы реализуем не просто в целом поддержку повышения конкурентоспособности нашей экономики через предложенные меры, а будем дифференцировать эту политику в зависимости от динамики отраслей и сфер деятельности в связи с технологической революцией… мы можем выйти на 8% роста ВВП", - заключил Глазьев.

Генеральный директор компании RALF RINGER Андрей Бережной на заседании рассказал о вреде отсутствия долгосрочной экономической стратегии для деятельности предприятий. Так, по его словам, любое ожидание негативных сценариев развития из-за невнятных действий правительства тормозит все возможные инвестиции. В этой связи он предложил дополнить доклад таким критерием, как оценка уровня доверия предпринимателей к экономической политике. "Конкурентоспособность определяется инвестициями, но, если доверия нет, инвестиций не будет", - считает он.

При обсуждении доклада многие участники дискуссии указывали на "тупиковость" денежно-кредитной системы для обрабатывающей промышленности. В ТПП предложили ввести ответственность мегарегулятора за социальное положение россиян. "Центробанк получил все полномочия госбанка СССР, но добавил к ним независимость и безответственность", - упомянул в свою очередь президент Столыпинского клуба Евгений Тарло. На презентации доклада присутствовали и представители малого и среднего бизнеса из регионов, которые в голос призывали "рано или поздно закончить этот банковский беспредел".

"Недоступные кредиты четверть века, избыточная налоговая нагрузка четверть века, валютный курс с кучей проблем четверть века, растут издержки - это очень странная модель роста. Все хотят что-то получить от бюджета, потому что в банках невозможно получить", - продолжил завотделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН Яков Миркин.

По его мнению, набор инструментов стимулирования экономики прост, и о нем говорят уже много лет. "Надо что-то делать с коллективным мышлением тех, кто принимает решение на макроуровне", - резюмировал он.

Проект доклада Совета ТПП будет доработан с учетом представленных сегодня предложений и замечаний, а затем документ направят в регионы и в правительство РФ.

Следующее заседание Совет проведет в Крыму 21 мая.