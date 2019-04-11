11 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

У Порошенко опубликовали ролик, где Зеленского сбивает грузовик

Команда действующего украинского президента Петра Порошенко в своем телеграм-канале опубликовала видеоролик, на котором кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает грузовик.
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Короткий ролик представляет собой отрывок из вышедшего накануне ролика Зеленского, где он идет по дороге на фоне людей, и его внезапно сбивает грузовик. Затем появляется дорожка белого порошка и надпись: "У каждого своя дорога". Порошок символизирует наркотики, которые якобы употребляет Зеленский.

"Ребята, у вас дно есть?" - написал советник Зеленского Дмитрий Разумков.

"После этого циничного и криминального ролика команды Порошенко, в котором фура сбивает кандидата в президенты Зеленского, вдруг стало ясно, что мы плохо знали своего "бывшего" президента. Оказывается, что у Порошенко есть "роскошная" ненависть ко всем, кто стоит у него на дороге", - написал политолог Виктор Небоженко.

В пресс-службе Зеленского отметили, что порекомендуют ему усилить охрану.

По факту ролика МВД открыло уголовное дело из-за "угрозы или насилия в отношении государственного или общественного деятеля".

Как сообщало Накануне.RU, по последним данным, за Зеленского во втором туре готовы проголосовать 61%, за Порошенко - 24%. При этом в киевских домах появляются агитационные листовки против "наркомана-преЗЕдента".

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У Порошенко опубликовали ролик, где Зеленского сбивает грузовик

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский



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