У Порошенко опубликовали ролик, где Зеленского сбивает грузовик

Команда действующего украинского президента Петра Порошенко в своем телеграм-канале опубликовала видеоролик, на котором кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает грузовик.

Короткий ролик представляет собой отрывок из вышедшего накануне ролика Зеленского, где он идет по дороге на фоне людей, и его внезапно сбивает грузовик. Затем появляется дорожка белого порошка и надпись: "У каждого своя дорога". Порошок символизирует наркотики, которые якобы употребляет Зеленский.

"Ребята, у вас дно есть?" - написал советник Зеленского Дмитрий Разумков.

"После этого циничного и криминального ролика команды Порошенко, в котором фура сбивает кандидата в президенты Зеленского, вдруг стало ясно, что мы плохо знали своего "бывшего" президента. Оказывается, что у Порошенко есть "роскошная" ненависть ко всем, кто стоит у него на дороге", - написал политолог Виктор Небоженко.

В пресс-службе Зеленского отметили, что порекомендуют ему усилить охрану.

По факту ролика МВД открыло уголовное дело из-за "угрозы или насилия в отношении государственного или общественного деятеля".

Как сообщало Накануне.RU, по последним данным, за Зеленского во втором туре готовы проголосовать 61%, за Порошенко - 24%. При этом в киевских домах появляются агитационные листовки против "наркомана-преЗЕдента".